Fifa | le sentenze su Brasile-Argentina | partita da rigiocare | multe alle federazioni e squalifiche

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Lasi è espressa su. Lavalida per per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022 e interrotta poco dopo il calcio d’inizio Laha ufficialmente comunicato lesull’ormai celebre. Il match fu interrotto poco dopo il calcio d’inizio per l’ingresso in campo delle forze di polizia che volevano arrestare alcuni dei calciatori argentini. La causa? Alcuni di loro avevano violato le regole internazionali sui protocolli anti-Covid ed erano scesi in campo. Ecco di seguito il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – «Dopo un’approfondita indagine, la Commissione Disciplinareha deciso che ladovrà essere rigiocata. ...

