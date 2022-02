(Di lunedì 14 febbraio 2022) È “” la parola-chiave scelta daper la prossima edizione del, la diciottesima. Dopo gli slittamenti nei mesi di settembre e di luglio degli anni scorsi, dovuti alla pandemia, la manifestazione torna a proporsi, come da tradizione, nel mese di: da giovedì 12 a domenica 15. Le quattro giornate delsaranno precedute come sempre da alcuni eventi di anteprima nel corso della settimana. «Ogni anno – spiegano gli organizzatori – cerchiamo una parola “larga”, che si presti a farci ragionare sulle molte articolazioni di cui è fatto il quadro del nostro tempo, coinvolgendo le diverse discipline e le competenze presenti nel comitato scientifico di, coordinato dall’antropologo Nicola Gasbarro. La ...

Advertising

udine20 : FESTIVAL VICINO/LONTANO: dal 12 al 15 maggio 2022 a Udine sul tema ”Sfide” - - laboescapes : RT @Ansa_Fvg: Torna il Festival vicino/lontano, 'sfide' sarà la parola chiave. A Udine dal 12/5 manifestazione con il Premio Terzani #ANSA… - vicinolontano : RT @Ansa_Fvg: Torna il Festival vicino/lontano, 'sfide' sarà la parola chiave. A Udine dal 12/5 manifestazione con il Premio Terzani #ANSA… - Ansa_Fvg : Torna il Festival vicino/lontano, 'sfide' sarà la parola chiave. A Udine dal 12/5 manifestazione con il Premio Terz… - solospettacolo : Torna il Festival vicino/lontano, 'sfide' sarà la parola chiave -

Ultime Notizie dalla rete : FESTIVAL VICINO

Telefriuli

... una scelta precisa che la band ha voluto e condiviso con Live Nation per restareal proprio ... dai palazzetti, ai grandi, agli stadi. Una celebrazione delle loro origini che, seppur ...Per poter restareal proprio pubblico e garantire le dovute condizioni di sicurezza, il ...italiani per annunciare la nuova tournée c'è stato anche un momento di riflessione suldi ...(ANSA) - UDINE, 14 FEB - È "sfide" la parola-chiave scelta per la 18/a edizione del festival vicino/lontano, in programma a Udine dal 12 al 15 maggio, con il Premio Terzani. Dopo gli slittamenti a ...Spettacoli e Cultura - Oltre al grammofono che spunta vicino al direttore dell'orchestra di Sanremo , infatti, Giusy Ferreri utilizza anche un megafono nautico. La presenza di questo oggetto ha ...