Festival di Sanremo 2022, una settimana dopo: l’anno della rinascita (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era da poco finita la 70° edizione del Festival di Sanremo quando il Paese precipitò nel caos. Non erano passate che poche settimane da quando sui social e sui giornali impazzava il tormentone del “Bugo-gate”, e da quel momento in poi tutti sanno cosa è accaduto. Lo spettro della pandemia e della relativa crisi sanitaria, economica, sociale e culturale che ne è scaturita, non ha fatto altro che incombere per i successivi due anni sulla Nazione, la quale continua ad oscillare come un pendolo tra momenti di sospiro e sollievo alternati a picchi di panico e paura. Una pandemia che impone il distanziamento sociale non può non compromettere il settore culturale, cinematografico e, più in generale, quello dedito all’intrattenimento. Tra incertezze e tentennamenti, quest’ultimo non ha fatto altro che reinventarsi, ... Leggi su zon (Di lunedì 14 febbraio 2022) Era da poco finita la 70° edizione deldiquando il Paese precipitò nel caos. Non erano passate che poche settimane da quando sui social e sui giornali impazzava il tormentone del “Bugo-gate”, e da quel momento in poi tutti sanno cosa è accaduto. Lo spettropandemia erelativa crisi sanitaria, economica, sociale e culturale che ne è scaturita, non ha fatto altro che incombere per i successivi due anni sulla Nazione, la quale continua ad oscillare come un pendolo tra momenti di sospiro e sollievo alternati a picchi di panico e paura. Una pandemia che impone il distanziamento sociale non può non compromettere il settore culturale, cinematografico e, più in generale, quello dedito all’intrattenimento. Tra incertezze e tentennamenti, quest’ultimo non ha fatto altro che reinventarsi, ...

Advertising

chetempochefa : 'Blanco mi piace moltissimo, è un ragazzo bravissimo, poi è simpatico... Pure Mahmood, un altro che scrive bene...'… - chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di p… - VanityFairIt : Nel nostro video, i 10 abiti che hanno sfilato quest'anno sul palco dell'Ariston e che hanno la chance di entrare n… - marcoluci1 : RT @chetempochefa: 'Blanco mi piace moltissimo, è un ragazzo bravissimo, poi è simpatico... Pure Mahmood, un altro che scrive bene...' @mo… - pxinfullybeau : RT @ChiaraSchembri9: 14/02/15 -14/02/22 7 anni di Grande Amore ?? Per molti oggi è la festa degli innamorati mentre per noi è un giorno mo… -