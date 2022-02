Fermato a posto di blocco, aveva 16 chili cocaina in auto, albanese arrestato da Carabinieri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chieti - Un cittadino albanese di 39 anni che risiede in provincia di Milano è stato arrestato dai Carabinieri Adella Radiomobile della Compagnia di Chieti che hanno sequestrato 16 chilogrammi di cocaina purissima suddivisi in 15 pani, trasportati dall'uomo su una Bmw di grossa cilindrata. L'autovettura è stata fermata nel corso di un posto di controllo della circolazione stradale in contrada Cerreto, all'altezza della rotatoria nei pressi del casello autostradale Pescara Sud-Francavilla al mare. I Carabinieri durante il loro controllo si sono insospettiti dall'atteggiamento del conducente che tradiva nervosismo e insofferenza. L'auto è stata sottoposta ad un'approfondita perquisizione, e in un vano appositamente costruito sotto i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Chieti - Un cittadinodi 39 anni che risiede in provincia di Milano è statodaiAdella Radiomobile della Compagnia di Chieti che hanno sequestrato 16 chilogrammi dipurissima suddivisi in 15 pani, trasportati dall'uomo su una Bmw di grossa cilindrata. L'vettura è stata fermata nel corso di undi controllo della circolazione stradale in contrada Cerreto, all'altezza della rotatoria nei pressi del casellostradale Pescara Sud-Francavilla al mare. Idurante il loro controllo si sono insospettiti dall'atteggiamento del conducente che tradiva nervosismo e insofferenza. L'è stata sottoposta ad un'approfondita perquisizione, e in un vano appositamente costruito sotto i ...

Advertising

tortorellabruna : RT @Misurelli77: San Cesareo, show del leader dei gilet arancioni Pappalardo al posto di blocco della polizia chiama i carabinieri:'Vi facc… - Nicholas_EffeTi : @Max_883 Volevo contare i giorni di malattia...a pagine 3 avevo superato gli 850 giorni e mi sono fermato. In prat… - RSIsport : ?????????? Senza Untersander, fermato da un infortunio, Fora torna in coppia con Frick. Contro la Cechia, Herzog promoss… - sulsitodisimone : RT @BabboleoNews: Fuga di gas in A10 a causa di un camion, che ha urtato la colonnina del Gpl del distributore, tra #ArmadiTaggia e #Imperi… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Fuga di gas in A10 a causa di un camion, che ha urtato la colonnina del Gpl del distributore, tra #ArmadiTaggia e #Imperi… -