Federica Brignone in tilt dopo l’argento a Pechino. L’annuncio: “A Milano-Cortina non ci sarò, mancherà lo spirito olimpico” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La pista non le piace, la neve ancora meno. Ma dopo l’argento olimpico conquistato in slalom gigante, qualcosa si è incrinato nell’equilibrio di una campionessa come Federica Brignone. Pechino 2022 per lei non è ancora finito, i Giochi invernali le riservano ancora una carta da giocare nella combinata, ma dopo la seconda prova di discesa qualcosa sembra essersi spento: “Non riesco a stare sui piedi e fare velocità, non ho feeling con questa pista e non mi sono meritata il posto per la discesa”, ha detto ai microfoni di RaiSport. La trentunesima posizione infatti le costa l’esclusione della discesa libera. Ma per Brignone il problema è più grande, tanto che poco dopo è arrivato il clamoroso annuncio: “Non ritrovo le sensazioni che avevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) La pista non le piace, la neve ancora meno. Maconquistato in slalom gigante, qualcosa si è incrinato nell’equilibrio di una campionessa come2022 per lei non è ancora finito, i Giochi invernali le riservano ancora una carta da giocare nella combinata, mala seconda prova di discesa qualcosa sembra essersi spento: “Non riesco a stare sui piedi e fare velocità, non ho feeling con questa pista e non mi sono meritata il posto per la discesa”, ha detto ai microfoni di RaiSport. La trentunesima posizione infatti le costa l’esclusione della discesa libera. Ma peril problema è più grande, tanto che pocoè arrivato il clamoroso annuncio: “Non ritrovo le sensazioni che avevo ...

