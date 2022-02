Fedeltà, la serie Tv che non convince (Di lunedì 14 febbraio 2022) Fedeltà, come il romanzo che nel 2019 ha vinto l’edizione Giovani del Premio Strega, è un'altra occasione persa o forse che nel mondo delle serie tv l'oceano che si separa dagli Usa è ancora molto ma molto lontano. La serie, l’ultima italiana che Netflix abbia voluto produrre, è la storia di Carlo e Margherita, così come Marco Missiroli l’ha scritta per Einaudi. Andrea Molaioli e Stefano Cipiani, registi dei sei episodi disponibili online dal lunedì di San Valentino, ci hanno tenuto a fare quanto possibile per restare fedeli al libro. Perciò, Margherita, il volto di Ludovica Guidone, è rimasta Margherita, la donna che ha rinunciato ai suoi sogni di architetto per la stabilità economica di un’agenzia immobiliare. Carlo, Michele Riondino, si è ritrovato nel Carlo di carta, nel professore schiavo delle influenze paterne. E l’amore fra i ... Leggi su panorama (Di lunedì 14 febbraio 2022), come il romanzo che nel 2019 ha vinto l’edizione Giovani del Premio Strega, è un'altra occasione persa o forse che nel mondo delletv l'oceano che si separa dagli Usa è ancora molto ma molto lontano. La, l’ultima italiana che Netflix abbia voluto produrre, è la storia di Carlo e Margherita, così come Marco Missiroli l’ha scritta per Einaudi. Andrea Molaioli e Stefano Cipiani, registi dei sei episodi disponibili online dal lunedì di San Valentino, ci hanno tenuto a fare quanto possibile per restare fedeli al libro. Perciò, Margherita, il volto di Ludovica Guidone, è rimasta Margherita, la donna che ha rinunciato ai suoi sogni di architetto per la stabilità economica di un’agenzia immobiliare. Carlo, Michele Riondino, si è ritrovato nel Carlo di carta, nel professore schiavo delle influenze paterne. E l’amore fra i ...

