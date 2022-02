Fattoria della Mandorla, l’azienda pugliese dove le mandorle diventano formaggio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Se pensate che il formaggio si possa ottenere soltanto dal latte, vi sbagliate. A dimostrarlo è la famiglia Latrofa, proprietaria della prima azienda a conduzione famigliare al mondo a produrre formaggio interamente vegetale, con l’utilizzo di un solo ingrediente fondamentale: le mandorle. Si chiama Fattoria della Mandorla e si trova a Quasano-Toritto, in provincia di Bari. Quella gestita da Gabriele Latrofa (figlio dei fondatori e CEO dell’azienda) è una Fattoria basata sull’economia circolare e sulla filiera corta: le mandorle vengono coltivate, raccolte e lavorate all’interno dei 75 ettari di terreno dell’azienda agricola, e trasformate nei più svariati prodotti, oltre che ad essere vendute tostate, ... Leggi su diredonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Se pensate che ilsi possa ottenere soltanto dal latte, vi sbagliate. A dimostrarlo è la famiglia Latrofa, proprietariaprima azienda a conduzione famigliare al mondo a produrreinteramente vegetale, con l’utilizzo di un solo ingrediente fondamentale: le. Si chiamae si trova a Quasano-Toritto, in provincia di Bari. Quella gestita da Gabriele Latrofa (figlio dei fondatori e CEO del) è unabasata sull’economia circolare e sulla filiera corta: levengono coltivate, raccolte e lavorate all’interno dei 75 ettari di terreno delagricola, e trasformate nei più svariati prodotti, oltre che ad essere vendute tostate, ...

