False vaccinazioni per ottenere il Green Pass, tre arresti vicino Roma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il Green Pass. Per questo un medico e due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri del comando provinciale di Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Hanno simulato la somministrazione del vaccino peril. Per questo un medico e due pazienti sono stati arrestati in flagranza di reato dai Finanzieri del comando provinciale di

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, false vaccinazioni per avere il Green pass: arrestati un medico e due pazienti - Aprilia_News : FALSE VACCINAZIONI PER OTTENERE IL GREEN PASS: ARRESTATI UN #MEDICO E 2 PAZIENTI - ilpensologo : Roma, false vaccinazioni contro il Covid: arrestati un medico e due pazienti. Arrestati? Ma in galera lo chiedono i… - larampait : (VIDEO) False #vaccinazioni per ottenere il #greenpass: arrestati un medico e due pazienti - infoitinterno : Velletri, arrestato medico di famiglia 64enne: l’accusa è di false vaccinazioni e Green pass falsi -