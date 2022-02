F1 | presentazione Mercedes 2022 in tv | data | orario | diretta streaming e anticipazioni

Advertising

alexrossi_ar : Mercedes effettuerà uno ShakeDown dopo la presentazione???? - Mat14_05 : RT @SmilexTech: Presentazione Mercedes W13: alle ore 10 CET di venerdì 18 febbraio ci sarà una diretta online con Wolff, Hamilton, Russell… - bonaldo_mattia : RT @SmilexTech: Presentazione Mercedes W13: alle ore 10 CET di venerdì 18 febbraio ci sarà una diretta online con Wolff, Hamilton, Russell… - FormulaPassion : #F1: tutti i dettagli del #Mercedes #W13-day in programma venerdì 18 febbraio - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: Il programma di #Mercedes per la presentazione della #W13. Live ore 10:00 CET con le dichiarazioni di Hamilton, Russe… -

Ultime Notizie dalla rete : presentazione Mercedes

Sky Sport

...relative al filming day sostenuto venerdì a Silverstone il giorno successivo alla. La ... Chiuderà il quadro settimanale il team campione in carica in classifica Costruttori, la, ...Ha iniziato la, che ha pubblicato un post con le livree dei caschi di Lewis Hamilton e ... che culminerà venerdì con ladella nuova monoposto. In casa McLaren invece un grande ...Mercedes-Benz sta dando gli ultimi ritocchi alle sue nuove CLE Coupé e CLE Cabriolet in vista delle loro presentazioni, previste per la fine dell'anno. Le vetture si baseranno sulla piattaforma MRA di ...La settimana che porta alla presentazione delle nuove Ferrari e Mercedes si apre con il lancio della Alpha Tauri AT03 (ancora spinta dalla power unit Honda) che Pierre Gasly e Yuki Tsunoda guideranno ...