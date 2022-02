F1: Masi in bilico, tutto si deciderà oggi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il destino di Michael Masi in F1 resta sempre in bilico. Nella giornata di oggi, la Commissione della Formula prenderà una decisione definitiva, tenendo in considerazione quanto accaduto ad Abu Dhabi. F1: Masi sarà ancora direttore di gara? Il campionato 2021 di Formula Uno ha più sconfitti che vincitori. L’unico vincitore sembra essere stato Max Verstappen, campione del mondo all’ultimo giro con la Red Bull. Tra gli sconfitti, oltre a Lewis Hamilton, Horner e Wolff, c’è anche Michael Masi. Il direttore di gara è finito sotto accusa da parte dei fan per le decisioni prese nel corso della stagione. Inoltre l’australiano è stato arbitro del Gp di Abu Dhabi, consentendo a Verstappen di sfruttare a suo vantaggio la safety car. Decisioni che hanno fatto storcere il naso ai fan della F1 ma anche alla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il destino di Michaelin F1 resta sempre in. Nella giornata di, la Commissione della Formula prenderà una decisione definitiva, tenendo in considerazione quanto accaduto ad Abu Dhabi. F1:sarà ancora direttore di gara? Il campionato 2021 di Formula Uno ha più sconfitti che vincitori. L’unico vincitore sembra essere stato Max Verstappen, campione del mondo all’ultimo giro con la Red Bull. Tra gli sconfitti, oltre a Lewis Hamilton, Horner e Wolff, c’è anche Michael. Il direttore di gara è finito sotto accusa da parte dei fan per le decisioni prese nel corso della stagione. Inoltre l’australiano è stato arbitro del Gp di Abu Dhabi, consentendo a Verstappen di sfruttare a suo vantaggio la safety car. Decisioni che hanno fatto storcere il naso ai fan della F1 ma anche alla ...

