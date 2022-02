"Evitare lo scandalo pubblico". Pedofilia, la lettera del fedelissimo di Papa Francesco: un terremoto in Vaticano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un altro caso scuote il Vaticano. Un caso che ancora una volta ha a che fare con Pedofilia ed abusi. Ma non con Joseph Ratzinger, bensì ad essere tirato in ballo è il cardinale Lauria, fedelissimo di Papa Francesco, diventato nel 2017 prefetto della Congregazione della dottrina della fede, ossia il dicastero-chiave nella lotta alla Pedofilia ecclesiastica. La vicenda viene sollevata da Emiliano Fittipaldi su Domani, dove si dà conto di "due lettere-fotocopia che evidenziano un sistema del silenzio Ladaria dice a vescovi italiani e cardinali francesi che su due preti molestatori si deve Evitare lo scandalo pubblico". Insomma, meglio tacere per Evitare scandali pubblici, almeno secondo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un altro caso scuote il. Un caso che ancora una volta ha a che fare coned abusi. Ma non con Joseph Ratzinger, bensì ad essere tirato in ballo è il cardinale Lauria,di, diventato nel 2017 prefetto della Congregazione della dottrina della fede, ossia il dicastero-chiave nella lotta allaecclesiastica. La vicenda viene sollevata da Emiliano Fittipaldi su Domani, dove si dà conto di "due lettere-fotocopia che evidenziano un sistema del silenzio Ladaria dice a vescovi italiani e cardinali francesi che su due preti molestatori si develo". Insomma, meglio tacere perscandali pubblici, almeno secondo il ...

