Europei in Italia e riapertura stadi al 100%, le parole di Gravina (Di lunedì 14 febbraio 2022) La riapertura degli stadi al 100% e gli Europei in Italia. Due obiettivi che, nel breve e nel lungo termine, il calcio Italiano spera di centrare. Ne ha parlato nell'ambito di un'intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, il presidente della Figc Gabriele Gravina. Ipotesi riapertura stadi al 100% dopo anni difficili Per effetto del Covid la fase finale della stagione 2019-2020, subito dopo il lockdown duro, e praticamente l'intera annata calcistica 2020-2021 si sono giocate senza spettatori sugli spalti. Situazioni che hanno portato a conseguenza economiche che, ancora oggi, si avvertono sul sistema. È andata meglio nel 2021-2022 grazie alla vaccinazione generale, ma ad un certo punto si è ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladegliale gliin. Due obiettivi che, nel breve e nel lungo termine, il calciono spera di centrare. Ne ha parlato nell'ambito di un'intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, il presidente della Figc Gabriele. Ipotesialdopo anni difficili Per effetto del Covid la fase finale della stagione 2019-2020, subito dopo il lockdown duro, e praticamente l'intera annata calcistica 2020-2021 si sono giocate senza spettatori sugli spalti. Situazioni che hanno portato a conseguenza economiche che, ancora oggi, si avvertono sul sistema. È andata meglio nel 2021-2022 grazie alla vaccinazione generale, ma ad un certo punto si è ...

Advertising

Putenza0 : @Buuuubuuulaa @lo_scettico_ @markXCIX @sportface2016 Ma se hai detto che non hai visto mezza partita degli europei… - rbu_italia : Firma per 'Avviare Redditi di Base Incondizionati in tutta l'UE' È un'Iniziativa dei Cittadini Europei. Servono 1… - UranoRebel : RT @PossibileIt: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malga, Paesi Bassi, Norvegia, Por… - StrattaErmanno : RT @PossibileIt: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malga, Paesi Bassi, Norvegia, Por… - casapensione : RT @PossibileIt: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malga, Paesi Bassi, Norvegia, Por… -