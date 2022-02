Europa League, Xavi perde un altro pezzo: Memphis Depay non recupera e salta il Napoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Memphis Depay non recupera, non riuscirà ad essere in campo giovedì contro il Napoli. Lo fa sapere As. Il rientro in gruppo dell’attaccante olandese era previsto nella giornata di oggi, ma lo staff medico del Barcellona ha ritenuto di dover aspettare ancora qualche giorno. Il ragazzo non è pronto e dunque con tutta probabilità salterà sia l’andata di Europa League che la partita di campionato contro il Valencia. Dopo Araujo, dunque, Xavi perde un altro pezzo. L’obiettivo dei blaugrana, a questo punto, è convocare Depay per la partita di ritorno, programmata il 24 febbraio allo stadio Maradona. Anche il Napoli ha le sue assenze per infortunio: Lozano, Politano e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022)non, non riuscirà ad essere in campo giovedì contro il. Lo fa sapere As. Il rientro in gruppo dell’attaccante olandese era previsto nella giornata di oggi, ma lo staff medico del Barcellona ha ritenuto di dover aspettare ancora qualche giorno. Il ragazzo non è pronto e dunque con tutta probabilità salterà sia l’andata diche la partita di campionato contro il Valencia. Dopo Araujo, dunque,un. L’obiettivo dei blaugrana, a questo punto, è convocareper la partita di ritorno, programmata il 24 febbraio allo stadio Maradona. Anche ilha le sue assenze per infortunio: Lozano, Politano e ...

