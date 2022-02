Eros Ramazzotti nuovo amore? A San Valentino esce allo scoperto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un nuovo amore all’orizzonte per Eros Ramazzotti? La dedica scritta sui social non passa inosservata. Adesso i fan si chiedono se ci sia una donna misteriosa. La vita sentimentale del cantante italiano è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica e dei fan. E oggi, nel giorno di San Valentino, non poteva essere altrimenti. Soprattutto dopo Leggi su youmovies (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Unall’orizzonte per? La dedica scritta sui social non passa inosservata. Adesso i fan si chiedono se ci sia una donna misteriosa. La vita sentimentale del cantante italiano è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica e dei fan. E oggi, nel giorno di San, non poteva essere altrimenti. Soprattutto dopo

Advertising

MediasetPlay : Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin… e tanti altri insieme in due serate speciali ???… - RADIOEFFEITALIA : Eros Ramazzotti - Dall'altra Parte dell'infinito - J7Radio : Eros Ramazzotti & Anastacia - I Belong To You (Il Ritmo Della Passione) - dorinaugustin : Now playing Eros Ramazzotti feat. Tina Turner - Cose Della Vita (HD) by Eros Ramazzotti feat. Tina Turner! - lucami2197 : RT @MediasetPlay: Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin… e tanti altri insieme in due serate speciali ??? #Mich… -