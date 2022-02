Eros Ramazzotti, ha sofferto di una malattia: ecco di cosa si è operato il cantante (Di lunedì 14 febbraio 2022) Eros Ramazzotti, al di fuori della musica, ha sofferto tanto a causa di una malattia: ecco di cosa si è operato il cantante. Eros Ramazzotti ha rappresentato un’artista di grande rilevanza per la musica italiana. I suoi brani hanno fatto la storia, soprattutto perché ha saputo coinvolgere una grande fetta di pubblico. Senza dimenticare che ancora oggi è un grande punto di riferimento per tanti giovani. Per lui però oltre all’ambito musicale ci sono stati dei problemi nella vita privata, con delle difficoltà da gestire a causa di una malattia che lo ha portato ad un’operazione chirurgica. Eros Ramazzotti (web source)Sono diversi i personaggi dello ... Leggi su topicnews (Di lunedì 14 febbraio 2022), al di fuori della musica, hatanto a causa di unadisi èilha rappresentato un’artista di grande rilevanza per la musica italiana. I suoi brani hanno fatto la storia, soprattutto perché ha saputo coinvolgere una grande fetta di pubblico. Senza dimenticare che ancora oggi è un grande punto di riferimento per tanti giovani. Per lui però oltre all’ambito musicale ci sono stati dei problemi nella vita privata, con delle difficoltà da gestire a causa di unache lo ha portato ad un’operazione chirurgica.(web source)Sono diversi i personaggi dello ...

Advertising

MediasetPlay : Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin… e tanti altri insieme in due serate speciali ???… - Ale08463534 : @RadioItalia Più bella cosa - Eros Ramazzotti - ElePibiri03 : RT @MediasetPlay: Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin… e tanti altri insieme in due serate speciali ??? #Mich… - DESIFOTOLISBOA : Now playing Se Bastasse Una Canzone by Eros Ramazzotti! - fictionmediaset : RT @MediasetPlay: Maria De Filippi, Eros Ramazzotti, Gerry Scotti, Silvia Toffanin… e tanti altri insieme in due serate speciali ??? #Mich… -