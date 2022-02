Erin Jackson | la favola a lieto fine | vince l' oro grazie al grande cuore dell' amica più cara

Advertising

infoitsport : LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l'Italia si ferma ai quarti nel team pursuit, oro nei 5… - zazoomblog : Pechino 2022: pattinaggio velocità la statunitense Erin Jackson oro nei 500 metri - #Pechino #2022: #pattinaggio… - TV7Benevento : Pechino 2022: pattinaggio velocità, la statunitense Erin Jackson oro nei 500 metri - - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sono della statunitense Erin Jackson i 500 metri all'Ice Ribbon #beijing2022 #speedskating #13Febbraio #pechino2022 https:/… - neveitalia : Sono della statunitense Erin Jackson i 500 metri all'Ice Ribbon #beijing2022 #speedskating #13Febbraio #pechino2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Erin Jackson

L'oro di. Pattinaggio pista lunga, 500 metri.batte di 8 centesimi la giapponese Miho Tagachi e riporta gli Stati Uniti sul trono della distanza più breve del programma olimpico, a 28 anni dal terzo trionfo della leggendaria Bonnie ...Desta sensazione in questa prova la prestazione delle olandesi, fuori dalla top - 3. La migliore è stata Jutta Leerdam che si è fermata in quinta posizione a 0.30 dalla vetta davanti alla compagna di ...Può succedere, succede qualche volta a Erin Jackson perché è nata sui pattini a rotelle e ancora adesso confida: "Ho ancora un po' di paura quando vado sul ghiaccio, non ho una fiducia totale in me ...Lo sci alpino non assegna medaglie, c'è la terza prova di discesa, così come il biathlon, allora l'attenzione è sulla danza sul ghiaccio dove la coppia Guignard-Fabbri è settima dopo il programma ...