Erin Jackson fa la storia dei Giochi olimpici

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ci sono medaglie ancora più brillanti per la lungache contengono. È il caso dello storico oro vinto, su Giappone e Russia, danei 500 metri del pattinaggio pista lunga, prima americana a riuscirci, prima donna di colore a farlo. La sua disciplina è la stessa in cui anche l’Italia ha festeggiato l’argento di Francesca Lollobrigida, sui 3 mila metri, al primo giorno di questidi Pechino 2022.ha 29 anni, è americana di Ocala, ha una laurea in scienza dei materiali e ingegneria presa all’università della Florida e sui pattini, dopo gli esordi sulle rotelle in line, si è messa a fare sul serio solo nel 2017. Infatti alle scorse olimpiadi di PyeongChang 2018, aveva chiuso solo 24sima. Da una top 30 alla medaglia d’oro sarebbe già un balzo ...