“Era impossibile…” | Juventus | Allegri lascia i tifosi senza parole

Goal News ? La Juventus di Allegri ha catturato l'Atalanta in circostanze estreme. I bianconeri vedono scarse, forse del tutto deluse, le speranze di conquistare il titolo. La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe sorridere a metà del pareggio finale con l'Atalanta di Gasperini. Se da una parte i bianconeri restano quarti (diciamo una partita in meno per l'Atalanta) e il pareggio di oggi complica le residue speranze di scudetto, i gol del club da qui alla fine della stagione sono abbastanza chiari: "Fine di serie A? È finita, devi sempre vincere, è impossibile correre con tre squadre. Il nostro obiettivo è finire quarto, ovviamente per migliorare la nostra prestazione". fila e ho visto bene McKennie') Poi il tecnico livornese parla di chi vincerà lo scudetto: leggi >>> 'Chi vincerà lo scudetto? L'ho detto ...

