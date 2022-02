Equitazione | Mounted Games | l’Italia ospiterà i Mondiali individuali e a squadre nel 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Saràad ospitare due campionati del mondo dinel. A renderlo noto è stata la Imga (International Association), associazione internazionale che gestisce a livello mondiale il settore dei Monted, che lo ha comunicato alla Fise (Federazione italiana sport equestri). La competizione asi svolgerà presso l’Arezzo Equestrian Centre, mentre quella individuale nel J&G Ippica La Scuderia di Cavaglià (Biella). Le rispettive date sono ancora da definire, ma con ogni probabilità l’evento andrà in scena in estate, nei mesi di luglio e agosto. Battuta la concorrenza di Belgio e Francia;sarà il paese organizzatore per la prima volta nella storia ed avrà l’onore di farlo in una ...