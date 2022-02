Empoli-Cagliari 1-1 | Cutrone offende Cragno dalla panchina | VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Patrick, attaccante dell'ed ex rossonero, ha dato del 'balbuziente di m***a' ad Alessio, portiere delnel giro della Nazionale Italiana, non appena sostituito ieri durante il match del 'Castellani' terminato poi 1-1

Ogni gesto o parola può essere carpito e se ne è accorto l'attaccante dell'Empoli Patrick Cutrone, che una volta in panchina si è lasciato andare a uno sfogo contro il portiere del Cagliari Alessio ...Read More Sport Serie A: 1 - 1, punto d'oro per i sardi 13 Febbraio 2022 Empoli e Cagliari pareggiano per 1 - 1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo ...Marin (5,5, La Nuova Sardegna) "Per l'ennesima volta perde banalmente una palla, concede la ripartenza che l'Empoli sfrutta. Il romeno combatte ma è troppo impreciso nelle giocate. Si consola con la ...