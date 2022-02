Elezioni comunali, in Puglia finesettimana di incontri per formare le coalizioni Taranto, per Melucci c'è Ecosistema 2022. Nel barese la presentazione di Sud al centro, a Martina Franca centrosinistra con M5S (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sabato a Bari è stata presentata l’iniziativa di Sud al centro per le prossime amministrative. I centristi della coalizione guidata in ambito regionale da Michele Emiliano guardano con molta attenzione l’avvicinarsi delle Elezioni a Bitonto, Gravina in Puglia, Castellana Grotte, Alberobello e gli altri centri del barese chiamati al voto. La competizione più importante, in primavera, nella regione si terrà a Taranto dove il centrodestra non ha ancora individuato il candidato sindaco mentre il sindaco uscente Rinaldo Melucci punta alla rielezione e mette insieme diverse liste nella coalizione Ecosistema 2022 che, con il centrosinistra, verosimilmente vedrà schierato anche il movimento 5 stelle. Movimento che è già ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sabato a Bari è stata presentata l’iniziativa di Sud alper le prossime amministrative. I centristi della coalizione guidata in ambito regionale da Michele Emiliano guardano con molta attenzione l’avvicinarsi dellea Bitonto, Gravina in, Castellana Grotte, Alberobello e gli altri centri delchiamati al voto. La competizione più importante, in primavera, nella regione si terrà adove ildestra non ha ancora individuato il candidato sindaco mentre il sindaco uscente Rinaldopunta alla rielezione e mette insieme diverse liste nella coalizioneche, con ilsinistra, verosimilmente vedrà schierato anche il movimento 5 stelle. Movimento che è già ...

Advertising

miagmarsuren : RT @Musso___: Dopo comunali e referendum di aprile … #Gonde esce dal governo, #Giggino resta al governo. Il #Pd non so ma logicamente con #… - DemetrioGroucho : RT @vncnzvlln92: Italia Viva al fianco del centrodestra alle prossime elezioni comunali a Rieti ma mi raccomando continuiamo a fare finta c… - mariavenera2 : RT @tatjana31: @ramicler @Leon4rd___ @xiana44698880 In teoria le elezioni sarebbero ogni 5 anni e poi ci sono amministrative regionali comu… - CarloUlivi : RT @vncnzvlln92: Italia Viva al fianco del centrodestra alle prossime elezioni comunali a Rieti ma mi raccomando continuiamo a fare finta c… - AlMaran83 : RT @vncnzvlln92: Italia Viva al fianco del centrodestra alle prossime elezioni comunali a Rieti ma mi raccomando continuiamo a fare finta c… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni comunali La Lega agitata chiama un carabiniere - Nemmeno a Gaeta. Il centrodestra non andrà unito alle elezioni Comunali nemmeno in quella che è stata l'ultima piazzaforte borbonica. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega si presenteranno divise in due blocchi: esattamente come avvenuto lo scorso ...

Terni, PD, la giunta di centrodestra? Una pessima amministrazione che ha perso grandi occasioni Il Partito Democratico, a poco più di un anno dalle elezioni amministrative spara, alzo zero, contro la giunta di centrodestra che guida la città , ...stiano realmente svolgendo le istituzioni comunali ...

Elezioni amministrative 2022, i Comuni al voto Il Capoluogo E Arena restò solo: da Marini a Sberna molti in Fi sbarrano la strada alla ricandidatura Due eventi politici, questa settimana, da cui si attende qualche indicazione sulle elezioni comunali. Stamattina conferenza stampa di Chiara Frontini (Viterbo 2020), che presenterà il suo “atto ...

Verso il Pitta 5, casting aperto “Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali che nelle elezioni provinciali di domenica hanno inteso esprimere la loro preferenza per la mia persona - ha scritto su Facebook - e ciò a ...

Nemmeno a Gaeta. Il centrodestra non andrà unito allenemmeno in quella che è stata l'ultima piazzaforte borbonica. Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega si presenteranno divise in due blocchi: esattamente come avvenuto lo scorso ...Il Partito Democratico, a poco più di un anno dalleamministrative spara, alzo zero, contro la giunta di centrodestra che guida la città , ...stiano realmente svolgendo le istituzioni...Due eventi politici, questa settimana, da cui si attende qualche indicazione sulle elezioni comunali. Stamattina conferenza stampa di Chiara Frontini (Viterbo 2020), che presenterà il suo “atto ...“Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali che nelle elezioni provinciali di domenica hanno inteso esprimere la loro preferenza per la mia persona - ha scritto su Facebook - e ciò a ...