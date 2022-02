Elettra Lamborghini | che gaffe a Miss Italia | sbaglia a eleggere la vincitrice

(Di lunedì 14 febbraio 2022)conduttrice per una sera. L’ereditiera protagonista di unain diretta prima dell’elezione della. Nella serata del 13 febbraio è stata aletta finalmente2021.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

infoitinterno : Miss Italia: Elettra Lamborghini conduce con un look viola seducente - BITCHYFit : Zeudi Di Palma è Miss Italia, ma Elettra Lamborghini confonde le buste - ParliamoDiNews : Miss Italia 2021, vince Zeudi Di Palma (nonostante la gaffe di Elettra Lamborghini) #miss #italia #vince #zeudi… - ConventoLonato : A - infoitcultura : Miss Italia è Zeudi Di Palma. La gaffe di Elettra Lamborghini e tanti problemi tecnici: non più evento ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

A condurre la serata sono stati, Alessandro Di Sarno e Carolina Stramare. Leggi anche ›avrà una statua al Madame Tussauds di Amsterdam: è l'unica ...Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021, eletta in ritardo a causa della pandemia., conduttrice, ha commesso una gaffe durante l'elezione. Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021 , eletta in ritardo a causa della pandemia., conduttrice, ha commesso ...Elettra Lamborghini conduttrice per una sera. L’ereditiera protagonista di una gaffe in diretta prima dell’elezione della Miss vincitrice. Nella serata del 13 febbraio è stata aletta finalmente Miss ...condotta con non pochi scivoloni dall’ inviato delle Iene Alessandro Di Sarno e dalla showgirl Elettra Lamborghini, coraggiosamente in viola, è stata eletta la nuova Miss Italia 2021. Il suo nome è ...