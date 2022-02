Elecktra Bionic vince Drag Race Italia, la sua reazione e gli ascolti della finale (Di lunedì 14 febbraio 2022) È Elecktra Bionic la vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia. Chi ha visto il talent su Discovery+ ovviamente ne era a conoscenza dallo scorso 24 dicembre, quando la finale è stata resa disponibile, ma con la messa in onda in chiaro su RealTime il suo nome è diventato di dominio pubblico. Subito dopo la puntata è stato pubblicato anche il video reaction di Elecktra Bionic quando ha scoperto di aver davvero vinto la prima edizione. Com’è noto, infatti, in fase di registrazione vengono realizzati i filmati di tutte le ipotetiche vittorie e solo con la messa in onda dell’episodio le queens scoprono chi ha realmente vinto. Un escamotage adottato anche da Pechino Express ed altri reality registrati per evitare ipotetici ... Leggi su biccy (Di lunedì 14 febbraio 2022) Èla vincitriceprima edizione di. Chi ha visto il talent su Discovery+ ovviamente ne era a conoscenza dallo scorso 24 dicembre, quando laè stata resa disponibile, ma con la messa in onda in chiaro su RealTime il suo nome è diventato di dominio pubblico. Subito dopo la puntata è stato pubblicato anche il video reaction diquando ha scoperto di aver davvero vinto la prima edizione. Com’è noto, infatti, in fase di registrazione vengono realizzati i filmati di tutte le ipotetiche vittorie e solo con la messa in onda dell’episodio le queens scoprono chi ha realmente vinto. Un escamotage adottato anche da Pechino Express ed altri reality registrati per evitare ipotetici ...

