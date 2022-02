Effetto Ucraina, lunedì nero per le Borse: l’Europa brucia 201 miliardi (Di lunedì 14 febbraio 2022) I timori di un conflitto in Ucraina pesano sui mercati. Nel primo giorno di contrattazioni all’indomani di un weekend carico di tensioni, le Borse europee registrano cali pesanti, mentre aumentano i prezzi di gas e petrolio. L’indice Stoxx 600, che raggruppa i 600 titoli maggiori del Vecchio continente, dopo cali anche più ampi ha perso l’1,9% finale, che si traduce in 201 miliardi di capitalizzazione bruciati in una sola seduta. Madrid ha concluso in calo del 2,5%, Parigi del 2,2%, Francoforte di due punti percentuali. In ribasso dell’1,7% finale sia Amsterdam sia Londra, con Mosca che nei diversi indici si muove su cali tra il 3 e il 2%. Il calo di giornata Le principali piazze europee sono tutte in calo: a metà seduta Francoforte e Parigi perdono il 3,1%, Madrid il 2,6%, Londra l’1,9%. La peggiore è Milano ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 febbraio 2022) I timori di un conflitto inpesano sui mercati. Nel primo giorno di contrattazioni all’indomani di un weekend carico di tensioni, leeuropee registrano cali pesanti, mentre aumentano i prezzi di gas e petrolio. L’indice Stoxx 600, che raggruppa i 600 titoli maggiori del Vecchio continente, dopo cali anche più ampi ha perso l’1,9% finale, che si traduce in 201di capitalizzazioneti in una sola seduta. Madrid ha concluso in calo del 2,5%, Parigi del 2,2%, Francoforte di due punti percentuali. In ribasso dell’1,7% finale sia Amsterdam sia Londra, con Mosca che nei diversi indici si muove su cali tra il 3 e il 2%. Il calo di giornata Le principali piazze europee sono tutte in calo: a metà seduta Francoforte e Parigi perdono il 3,1%, Madrid il 2,6%, Londra l’1,9%. La peggiore è Milano ...

