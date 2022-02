Drusilla Foer, la commozione dell’artista: “Bisogna portare rispetto” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Drusilla Foer si è aperta a raccontare con molta delicatezza alcuni dettagli inediti della sua vita, soffermandosi su un dettaglio che l’ha veramente commossa e che, dopo aver segnato il suo passato, riempie ancora il suo presente. Drusilla Foer è esplosa come personaggio televisivo durante l’ultimo Festival di Sanremo, anche se in realtà si era L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022)si è aperta a raccontare con molta delicatezza alcuni dettagli inediti della sua vita, soffermandosi su un dettaglio che l’ha veramente commossa e che, dopo aver segnato il suo passato, riempie ancora il suo presente.è esplosa come personaggio televisivo durante l’ultimo Festival di Sanremo, anche se in realtà si era L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - Jodina65824529 : RT @ReaSilviaa: Striscia la notizia usa tre drag queen per sminuire e ridicolizzare Drusilla Foer. Che bassezza… #DrusillaFoer #Strisci… - PierluigiLardo : È morta Drusilla Foer - Jodina65824529 : RT @Luca_zone: «Dopo il super successo di Drusilla Foer a Sanremo, Enrico Lucci indaga nel mondo delle drag queen per scoprire se basta una… - Veronica_Maz : @LaRobiErre @Drusilla_Foer E quanto a Drusilla, io la amo, oh meglio dire, li amo?? -