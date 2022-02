Doppietta della New Gi.Ca. Monreale, ragazzi e ragazze si impongono sugli avversari (Di lunedì 14 febbraio 2022) Monreale – È un ottimo inizio di campionato per la New Gi.Ca. Monreale. La società fondata da Carlo Giannetto ha messo a segno ieri una fantastica Doppietta. Sia la squadra femminile che quella maschile hanno vinto in casa con il punteggio di 3-0, dominando le squadre avversarie nella prima giornata del campionato di Prima Divisione. A finire sotto gli attacchi della squadra femminile allenata da Pippo Mirto è stata l’Autosystem, mentre i ragazzi di Renato Corpora hanno inflitto una pesante sconfitta all’ASD volley Partinico. I match sono stati disputati entrambi presso la palestra della scuola Margherita di Navarra di Pioppo. Un ottimo esordio per la pallavolo Monrealese. Pallavolo: la New Gica Monreale si aggiudica il derby con la ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 14 febbraio 2022)– È un ottimo inizio di campionato per la New Gi.Ca.. La società fondata da Carlo Giannetto ha messo a segno ieri una fantastica. Sia la squadra femminile che quella maschile hanno vinto in casa con il punteggio di 3-0, dominando le squadree nella prima giornata del campionato di Prima Divisione. A finire sotto gli attacchisquadra femminile allenata da Pippo Mirto è stata l’Autosystem, mentre idi Renato Corpora hanno inflitto una pesante sconfitta all’ASD volley Partinico. I match sono stati disputati entrambi presso la palestrascuola Margherita di Navarra di Pioppo. Un ottimo esordio per la pallavolose. Pallavolo: la New Gicasi aggiudica il derby con la ...

