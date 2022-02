Dopo che anche il Papa è stato da Fazio, gli unici a non parlare mai sono rimasti gli arbitri (Di lunedì 14 febbraio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 25° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 La prima contro la seconda. Il migliore attacco contro la miglior difesa. Il premio simbolico del possibile sorpasso in palio. Ditemi voi se questa non è la partita dell’anno. Nell’attesa Sor Polpetta in primo piano scatarra su Sinisa una tripletta di portata apocalittica, che allerta la Protezione Civile. Nell’attesa smanetto qua e là. Crisi Uraina. L’Italia invierà gli alpini. Tanto fra ubriaconi ci si intende. Crisi energetica. Brunetta: ”Serve un governo forte e credibile”. Quindi siamo fottuti. Si arriva finalmente all’inizio. Il Napoli parte alla grande. Concentrazione giusta, giusta qualità nel palleggio. Il Napoli parte alla grande e va subito in gol. Rigore sacrosanto su Osi. Sul discetto va il Pibe di Fratta con fredda determinazione. Ci vuole coraggio. Se lo avesse sbagliato, lo avrebbero costretto anzitempo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 febbraio 2022) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 25° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2021-22 La prima contro la seconda. Il migliore attacco contro la miglior difesa. Il premio simbolico del possibile sorpasso in palio. Ditemi voi se questa non è la partita dell’anno. Nell’attesa Sor Polpetta in primo piano scatarra su Sinisa una tripletta di portata apocalittica, che allerta la Protezione Civile. Nell’attesa smanetto qua e là. Crisi Uraina. L’Italia invierà gli alpini. Tanto fra ubriaconi ci si intende. Crisi energetica. Brunetta: ”Serve un governo forte e credibile”. Quindi siamo fottuti. Si arriva finalmente all’inizio. Il Napoli parte alla grande. Concentrazione giusta, giusta qualità nel palleggio. Il Napoli parte alla grande e va subito in gol. Rigore sacrosanto su Osi. Sul discetto va il Pibe di Fratta con fredda determinazione. Ci vuole coraggio. Se lo avesse sbagliato, lo avrebbero costretto anzitempo ...

