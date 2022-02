Domenica In, Mara Venier fugge dallo studio dopo il regalo di Tananai: “Adesso conduco io?”. Il divertente siparietto (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Siediti qui, mi vado a cambiare e torno”. Così Mara Venier a Tananai durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri 13 febbraio. Il cantautore milanese, reduce dall’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, ha portato una maglietta per la conduttrice con la scritta brillantinata ‘Tananai’, così come le aveva promesso subito dopo la kermesse musicale. “Che meraviglia, è per me?”, ha detto la conduttrice ricevendo la t-shirt. Poi ha aggiunto: “Scusate mi posso cambiare un attimo?” e così la corsa dietro le quinte. “conduco io?”, ha esclamato sorpreso Tananai. Durante l’inatteso fuoriprogramma, la band di Domenica In ha intrattenuto il pubblico con ‘Sesso occasionale’, il brano presentato dal cantante sul palco dell’Ariston. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Siediti qui, mi vado a cambiare e torno”. Cosìdurante la puntata diIn andata in onda ieri 13 febbraio. Il cantautore milanese, reduce dall’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022, ha portato una maglietta per la conduttrice con la scritta brillantinata ‘’, così come le aveva promesso subitola kermesse musicale. “Che meraviglia, è per me?”, ha detto la conduttrice ricevendo la t-shirt. Poi ha aggiunto: “Scusate mi posso cambiare un attimo?” e così la corsa dietro le quinte. “io?”, ha esclamato sorpreso. Durante l’inatteso fuoriprogramma, la band diIn ha intrattenuto il pubblico con ‘Sesso occasionale’, il brano presentato dal cantante sul palco dell’Ariston. Il ...

