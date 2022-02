Doha: esordio per Fabbiano (alle 15 in tv). In gara anche Musetti (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 250 sul cemento trasmesso in diretta da SuperTennis, Thomas, promosso dalle qualificazioni, affronta l’olandese van de Zandschulp. Lorenzo debutterà con il lucky loser svedese Elias Ymer. La prima testa di serie è il canadese Shapovalov Leggi su federtennis (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel “Qatar ExxonMobil Open”, torneo ATP 250 sul cemento trasmesso in diretta da SuperTennis, Thomas, promosso dqualificazioni, affronta l’olandese van de Zandschulp. Lorenzo debutterà con il lucky loser svedese Elias Ymer. La prima testa di serie è il canadese Shapovalov

