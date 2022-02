Doctor Strange nel Multiverso della Follia | nuovo trailer e poster del film Marvel Studios

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ecco ildinel, ildiretto da Sam Raimi con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Rachel McAdams, al cinema dal 4 maggio A quasi due mesi dal primo teaser, questa notte, in occasione del Super Bowl,ha diffuso ile ildelnel. La nuova avventura diarriverà il 4 maggio nelle sale italiane, distribuita da The Walt Disney Company Italia. Cast e ...

xo_obriensgirl : prima il teaser di Lotr poi il trailer di Doctor Strange, iniziamo bene la settimana - dexkenma : ho visto il trailer di doctor strange, ho capito poco ma l'epicità la sento z tonnellate - badtasteit : #DoctorStrange2: dopo il nuovo trailer i fan sperano di vedere nel film anche il #Wolverine di #HughJackman - blondespideyy : 'quante volte hai visto il trailer di doctor strange e the rings of power?' IO: SI. - woopanbauletto : oggi l’unica bella notizia è quella che il 4 maggio esce doctor strange -

La nottata del Super Bowl ha regalato ai fan di cinema e serie tv molto di cui parlare: oltre ai trailer die de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , è stato infatti mostrato un teaser delle principali e attese uscite del 2022 su Netflix . Molti dei progetti erano già stati ...... Gli Anelli del Potere e il nuovo trailer dinel Multiverso della Follia , c'è spazio anche per un nuovo spot di Moon Knight , la nuova serie firmata Marvel e in arrivo su Disney+, ...Inizia l’incubo. Il dottor Strange è entrato in un multiverso di follia nuovo trailer Durante il Super Bowl di domenica, dandoci ulteriori spunti sul Day 28 Universo cinematografico Marvel prima del ...Manca poco all’uscita di Doctor Strange 2 e questa notte durante il SuperBowl è stato presentato il nuovo trailer ufficiale che rivela che il dottore si troverà nel Multiverso della Follia! La data ...