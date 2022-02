Doctor Strange nel Multiverso della Follia: l'Iron Man di Tom Cruise è nel film? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si intravede l'Iron Man di Tom Cruise, almeno secondo le ipotesi dei fan Marvel. È finalmente arrivato un nuovo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e i fan sono convinti che racchiuda le prove dell'Iron Man di Tom Cruise. Durante il Super Bowl LVI Disney e Marvel Studios hanno deciso di mostrarci il secondo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e questa nuova occhiata all'interno del Multiverso Marvel - come al solito - ci ha lasciato con più domande che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nel nuovo trailer dinelsi intravede l'Man di Tom, almeno secondo le ipotesi dei fan Marvel. È finalmente arrivato un nuovo trailer dinel, e i fan sono convinti che racchiuda le prove dell'Man di Tom. Durante il Super Bowl LVI Disney e Marvel Studios hanno deciso di mostrarci il secondo trailer dinel, e questa nuova occhiata all'interno delMarvel - come al solito - ci ha lasciato con più domande che ...

Advertising

team_world : Entra in una nuova dimensione. #DoctorStrange nel Multiverso della Follia: il NUOVO TRAILER di cui tutti parlano ?? - littlemixftlodo : RT @_diana87: Immaginate dire che Benedict Cumberbatch deve il suo successo a Doctor Strange. ?? - dreamhope13 : Sam Raimi secondo me ha fatto una roba pazzesca per Doctor Strange e non vedo l’ora di vederlo. - marvelcinemaita : Doctor Strange nel Multiverso della Follia: quello è Superior Iron Man o la Torcia Umana? Facciamo chiarezza con - marvelcinemaita : Doctor Strange nel Multiverso della Follia: anche Johnny Storm, la Torcia Umana, avrà un cameo nel film? -