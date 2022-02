Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il trailer italiano del film con Benedict Cumberbatch (Di lunedì 14 febbraio 2022) La nuova avventura di Doctor Strange, intitolata Doctor Strange nel Multiverso della Follia, arriverà nelle sale italiane il 4 maggio 2022: ecco il trailer italiano della pellicola. Marvel Studios ha diffuso il nuovo trailer italiano e il poster del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia che trasporterà il pubblico in un sorprendente vortice attraverso il Multiverso: la nuova avventura di Doctor Strange arriverà il 4 maggio nelle sale italiane e sarà distribuita da The Walt Disney Company Italia. Nella pellicola l'Universo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) La nuova avventura di, intitolatanel, arriverà nelle sale italiane il 4 maggio 2022: ecco ilpellicola. Marvel Studios ha diffuso il nuovoe il poster delnelche trasporterà il pubblico in un sorprendente vortice attraverso il: la nuova avventura diarriverà il 4 maggio nelle sale italiane e sarà distribuita da The Walt Disney Company Italia. Nella pellicola l'Universo ...

Advertising

realworldsvcks : RT @Vita_complicata: Anteprima di come mi porteranno via dal cinema dopo aver visto Doctor Strange: In the Multiverse of Madness ?? #Multiv… - TYBabyWolf : finalmente sono tornata a casa quindi ora mi guardo questo trailer per doctor strange - BennyS_L : @ClaudiaSpanu2 Sì guarda quando era uscita la foto con Matt Murdock ci sono rimasta malissimo ?? sì anche in doctor… - ilrowletto : Mi si sono bagnate le mutande dopo aver visto il secondo trailer di Doctor Strange Ma soprattutto finalmente si v… - stefano688 : Ecco il trailer di 'Doctor Strange nel Multiverso della follia' -