Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Captain Carter e gli zombie nel nuovo poster (Di lunedì 14 febbraio 2022) Marvel ha condiviso un nuovo poster dell'atteso film Doctor Strange nel Multiverso della Follia che conferma la presenza di Captain Carter e degli zombie. A maggio arriverà nelle sale Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il nuovo poster diffuso dalla Marvel conferma la presenza di Captain Carter e degli zombie nella storia. Nell'angolo inferiore destro dell'immagine si vede infatti lo scudo dell'eroina, come mostrato nella serie animata What If...? e qualche dettaglio degli zombie. Il poster inedito del film ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Marvel ha condiviso undell'atteso filmnelche conferma la presenza die degli. A maggio arriverà nelle salenele ildiffuso dalla Marvel conferma la presenza die deglinella storia. Nell'angolo inferiore destro dell'immagine si vede infatti lo scudo dell'eroina, come mostrato nella serie animata What If...? e qualche dettaglio degli. Ilinedito del film ...

