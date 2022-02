discovery+, successo per i Giochi Olimpici Pechino 2022 rispetto PyeongChang 2018 (Di lunedì 14 febbraio 2022) La settimana d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Beijing 2022 ha fatto registrare un significativo aumento dell’engagement su discovery+ e sulle property digitali di Eurosport, oltre a solidi dati di ascolto provenienti dai canali lineari in Europa.La prima settimana di gare ha rappresentato un grande inizio delle Olimpiadi di Beijing 2022 in Europa per il network televisivo e i prodotti in streaming di Discovery, guidati da discovery+, la... Leggi su digital-news (Di lunedì 14 febbraio 2022) La settimana d’apertura deiInvernali Beijingha fatto registrare un significativo aumento dell’engagement sue sulle property digitali di Eurosport, oltre a solidi dati di ascolto provenienti dai canali lineari in Europa.La prima settimana di gare ha rappresentato un grande inizio delle Olimpiadi di Beijingin Europa per il network televisivo e i prodotti in streaming di Discovery, guidati da, la...

Ultime Notizie dalla rete : discovery+ successo American Whiskey, le tendenze in arrivo dagli States ...successo come quello di Bardstown Bourbon Company . Un marchio che in soli cinque anni è riconosiuto tra i primi 10 produttori del Kentucky, sperimentando con blend come "Fusion Series" e "Discovery ...

La cosa più emozionante è stata portare una mia canzone: intervista a Giada Lancini 14/02/2022 - 09:33 Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su ...

Olimpiadi invernali, riassunto lunedì 14 febbraio: cosa è successo oggi, gare, medaglie, highlights Pechino2022 Eurosport IT discovery+, successo per i Giochi Olimpici Pechino 2022 rispetto PyeongChang 2018 Jean-Briac Perrette, President & CEO, Discovery Streaming & International, ha dichiarato: “Le Olimpiadi sono iniziate con grandi risultati su tutte le nostre piattaforme, con discovery+ che traina ...

Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno ...

