Dietro all' impennata di violenze compiute da adolescenti emerge il disinteresse e a volte la connivenza delle famiglie Voi cosa ne pensate? Scriveteci a iodonna parliamone@rcs it

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Organizzano festini a base di alcol e droga. E sempre più spesso finisce in maniera tragica, con ragazzine violentate al termine di serate dove i minorenni perdono totalmente il controllo. Le inchieste avviate a Roma, Bologna, Reggio Emilia, Milano hanno mostrato attraverso i racconti dei protagonisti e le chat sequestrate sui loro telefonini una realtà agghiacciante. Ma quanto grave sia diventato questo fenomeno lo confermano i dati del ministero dell’Interno. Perché nel 2021 sono aumentati del 76 per cento rispetto all’anno precedente le denunce per violenza sessuale di gruppo compiuta da chi ha meno di 18 anni, quelle per violenza sessuale aggravata sono cresciute del 23 per cento, quelle per violenza sessuale del 7 per cento. Sono le conversazioni allegate agli attiinchieste a rivelare quale ...