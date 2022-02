Dia sequestra beni per 9mln a imprenditori vicini al clan dei Casalesi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uno dei due imprenditori coinvolti nell'inchiesta era già stato arrestato nel 2006 e nel 2020, perchè ritenuto vicino al clan dei Casalesi. Con l'ordinanza di custodia cautelare era stato disposto ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Uno dei duecoinvolti nell'inchiesta era già stato arrestato nel 2006 e nel 2020, perchè ritenuto vicino aldei. Con l'ordinanza di custodia cautelare era stato disposto ...

