Di Canio non ha dubbi: “Merita il rinnovo col Milan!” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’obiettivo del Milan è quello di tornare ad avere quanto prima a disposizione Zlatan Ibrahimovic che, come riporta il Corriere della Sera, potrebbe rientrare per la fine del mese o comunque prima del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Del giocatore, negli studi di Sky Sport, ha parlato anche l’ex giocatore, oggi commentatore televisivo, Paolo Di Canio, che ha speso parole di stima nei confronti dell’attaccante del Milan. Ibrahimovic, Milan, Serie A IL COMMENTO “Vorrei che Ibra restasse per quello che ha fatto finora, meriterebbe un rinnovo di altri tre anni. A volte durante la partita commente tanti errori e non riesce a dare continuità alla qualità del gioco della squadra, ma Pioli sotto questo aspetto sa come gestirlo” ha detto. “Poi c’è da considerare il problema al tendine d’Achille ancora da risolvere – ha aggiunto – e per questo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) L’obiettivo del Milan è quello di tornare ad avere quanto prima a disposizione Zlatan Ibrahimovic che, come riporta il Corriere della Sera, potrebbe rientrare per la fine del mese o comunque prima del derby di Coppa Italia contro l’Inter. Del giocatore, negli studi di Sky Sport, ha parlato anche l’ex giocatore, oggi commentatore televisivo, Paolo Di, che ha speso parole di stima nei confronti dell’attaccante del Milan. Ibrahimovic, Milan, Serie A IL COMMENTO “Vorrei che Ibra restasse per quello che ha fatto finora, meriterebbe undi altri tre anni. A volte durante la partita commente tanti errori e non riesce a dare continuità alla qualità del gioco della squadra, ma Pioli sotto questo aspetto sa come gestirlo” ha detto. “Poi c’è da considerare il problema al tendine d’Achille ancora da risolvere – ha aggiunto – e per questo ...

