Delia Duran pazza di Antonio | “Mi fa impazzire | cosa farei con lui senza telecamere”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo aver flirtato con Barù e averlo baciato,ha spostato le sue attenzioni suMedugno. Ormai sono giorni che la bella venezuelana corteggia il giovane tiktoker e sabato gli ha anche fatto una confessione davvero forte: “Vorrei farlo con te, sì! Con Alex anche. Se lo faranno vedere in puntata lunedì? Vabbè ma noi qui sdrammatizziamo“. Il napoletano però sembra avere ancora qualche dubbio, perché nonostante si attratto da, ha paura che lei lo stia soltanto usando per far ingelosire Alex Belli: “Sì’ che mi piace ovvio. Però mi confonde, fa tutto lei e poi si rimangia. Lei mi piace tanto, faccio domande per capire com’è evuole. Perché mi ha detto che le piaccio, poi però ha ammesso che tornerà con Alex. Mi ha detto che vuole fare una vacanza con me e ...

Scatta il bacio in giardino tra le due vippone. Una serata senza freni Il GF VIP quest'anno ha regalato al pubblico dinamiche estremamente interessanti. Il triangolo amoroso Alex Belli ,e Soleil Sorge ha mandato in tilt i telespettatori. Fonte studio GF Vip Di sicuro una protagonista indiscussa sia per le dinamiche amorose, sia per il suo carattere frizzante è stata la ...Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, è atteso il ritorno di Alex Belli, che vorrebbe cercare di riconquistare(che, al contrario, si è detta intenzionata a lasciarlo ...Il colpo di scena è avvenuto a metà diretta, quando Delia Duran è stata eletta prima finalista. Una scelta che ha ...Ma l’arrivo di Delia Duran ha ribaltato gli equilibri: Caldonazzo si è schierata dalla sua parte, condannando invece la ex tronista per il suo comportamento con Alex Belli. Ora invece, le due hanno ...