Deep Water: il teaser del film con Ben Affleck e Ana de Armas (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ana de Armas e Ben Affleck sono i protagonisti di Deep Water, film di cui è stato condiviso il primo teaser e il poster. Deep Water è il nuovo film con star Ana de Armas e Ben Affleck e il teaser mostra la giovane chiedersi perché lui sia l'unico uomo che le è rimasto accanto e dichiarare che c'è qualcosa di sbagliato in lei. Il film, inizialmente destinato alle sale cinematografiche, debutterà in streaming su Hulu il 18 marzo. Il lungometraggio è diretto da Adrian Lyne, il regista di Nove settimane e mezzo e Proposta indecente, che ha ottenuto una nomination agli Oscar nel 1988 nella categoria Miglior Regista grazie ad Attrazione Fatale. Ben Affleck e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ana dee Bensono i protagonisti didi cui è stato condiviso il primoe il poster.è il nuovocon star Ana dee Bene ilmostra la giovane chiedersi perché lui sia l'unico uomo che le è rimasto accanto e dichiarare che c'è qualcosa di sbagliato in lei. Il, inizialmente destinato alle sale cinematografiche, debutterà in streaming su Hulu il 18 marzo. Il lungometraggio è diretto da Adrian Lyne, il regista di Nove settimane e mezzo e Proposta indecente, che ha ottenuto una nomination agli Oscar nel 1988 nella categoria Miglior Regista grazie ad Attrazione Fatale. Bene ...

