Decreto Bollette contro il caro energia, tutte le ipotesi tra bonus sociale e pannelli solari su scuole e uffici (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il nuovo Decreto Bollette è atteso nel corso di questa settimana e dovrebbe includere sia sostegni per fronteggiare il caro energia nell’immediato sia misure a lungo termine. In particolare, si cercano risposte per l’allarme lanciato dalle imprese dei settori più colpiti dal caro Bollette. Tra le soluzioni che potrebbero essere adottate spicca la possibilità di installare pannelli solari su scuole e uffici pubblici. Decreto Bollette, tra le misure ipotizzate c’è l’installazione di pannelli solari sulle scuole Il prossimo Consiglio dei Ministri si prospetta incentrato sui nuovi interventi contro il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il nuovoè atteso nel corso di questa settimana e dovrebbe includere sia sostegni per fronteggiare ilnell’immediato sia misure a lungo termine. In particolare, si cercano risposte per l’allarme lanciato dalle imprese dei settori più colpiti dal. Tra le soluzioni che potrebbero essere adottate spicca la possibilità di installaresupubblici., tra le misure ipotizzate c’è l’installazione disulleIl prossimo Consiglio dei Ministri si prospetta incentrato sui nuovi interventiil ...

