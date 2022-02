Deborah Compagnoni, il lutto che ha straziato la campionessa: “Lo ha portato via” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La campionessa di sci Deborah Compagnoni parla dello straziante lutto che l’ha colpita. Ecco cosa ha dichiarato. Deborah Compagnoni è una ex campionessa di sci alpino, ha il record di essere stata la prima ad aver vinto tre medaglie d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali. Ha vinto anche una Coppa del mondo di slalom gigante. Deborah Compagnoni – Foto presa dal profilo di Instagram di VerissimoPer quanto riguarda la sua vita privata, Deborah Compagni è stata sposata con Alessandro Benetton, l’imprenditore da cui ha avuto tre figli: Agnese, Tobias e Luce. Ad ogni modo, c’è stato un terribile lutto che ha colpito di recente la campionessa di sci. ... Leggi su topicnews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladi sciparla dello strazianteche l’ha colpita. Ecco cosa ha dichiarato.è una exdi sci alpino, ha il record di essere stata la prima ad aver vinto tre medaglie d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali. Ha vinto anche una Coppa del mondo di slalom gigante.– Foto presa dal profilo di Instagram di VerissimoPer quanto riguarda la sua vita privata,Compagni è stata sposata con Alessandro Benetton, l’imprenditore da cui ha avuto tre figli: Agnese, Tobias e Luce. Ad ogni modo, c’è stato un terribileche ha colpito di recente ladi sci. ...

Advertising

Coninews : A #Beijing2022 come a #Pyeongchang2018, sul podio del gigante olimpico c'è sempre Federica #Brignone! La fuoriclass… - ItaliaTeam_it : Gioia infinita per un’impresa già nella storia. ?? A Casa Italia, Federica rivive le emozioni della sua impresa d’a… - ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: “Purtroppo la montagna ha portato via mio fratello Jacopo” ?? #Verissimo - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: “Purtroppo la montagna ha portato via mio fratello Jacopo” ?? #Verissimo - ElenaGio2002 : RT @MediasetPlay: “Purtroppo la montagna ha portato via mio fratello Jacopo” ?? #Verissimo -