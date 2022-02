De Ligt quanto costa? La cifra ufficiale: chi vuole prenderlo deve fare così (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Juventus, nella prossima stagione, rischia di dover fare a meno di de Ligt; l’olandese, infatti, è nel mirino di tre top club europei. In estate la cessione pesante, per finanziare il mercato e dare ad Allegri una rosa competitiva ai massimi livelli, potrebbe essere quella di de Ligt. L’ex Ajax, considerando anche le parole di Raiola, è seriamente a rischio cessione. Cerchiamo di capire quanto può incassare la Juventus dal classe 1999. LaPresse“Il ragazzo è pronto per un nuovo step” con queste parole il procuratore di de Ligt ha accesso le fantasie dei top club europei. Il centrale olandese, dopo un periodo di normale adattamento ad un calcio totalmente diverso da quello a cui era abituato, è diventato fondamentale per la difesa della Juventus. Eleonora Boi, la tuta è troppo aderente: stavolta ha ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Juventus, nella prossima stagione, rischia di dovera meno di de; l’olandese, infatti, è nel mirino di tre top club europei. In estate la cessione pesante, per finanziare il mercato e dare ad Allegri una rosa competitiva ai massimi livelli, potrebbe essere quella di de. L’ex Ajax, considerando anche le parole di Raiola, è seriamente a rischio cessione. Cerchiamo di capirepuò incassare la Juventus dal classe 1999. LaPresse“Il ragazzo è pronto per un nuovo step” con queste parole il procuratore di deha accesso le fantasie dei top club europei. Il centrale olandese, dopo un periodo di normale adattamento ad un calcio totalmente diverso da quello a cui era abituato, è diventato fondamentale per la difesa della Juventus. Eleonora Boi, la tuta è troppo aderente: stavolta ha ...

