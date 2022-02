David Rossi, il pm Antonino Nastasi ascoltato dalla procura di Genova: parla la vedova Antonella Tognazzi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Pm Antonino Nastasi sarà ascoltato dalla procura di Genova, che ha aperto un’inchiesta bis sulle indagini che vennero condotte a Siena, dopo il 6 marzo 2013, in seguito alla morte del dirigente di Montepaschi David Rossi. Il manager precipitò dalla finestra dei suo ufficio la sera del 6 marzo: da subito la procura ha dato spazio alla mera ipotesi suiciderai, ma la famiglia di Rossi ha sempre pensato che David fosse stato lanciato giù dalla finestra, forse perché era figura scomoda in un momento molto delicato della storia della banca. Nell’audizione tenutasi la scorsa settimana con la commissione parlamentare che si occupa del caso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Pmsaràdi, che ha aperto un’inchiesta bis sulle indagini che vennero condotte a Siena, dopo il 6 marzo 2013, in seguito alla morte del dirigente di Montepaschi. Il manager precipitòfinestra dei suo ufficio la sera del 6 marzo: da subito laha dato spazio alla mera ipotesi suiciderai, ma la famiglia diha sempre pensato chefosse stato lanciato giùfinestra, forse perché era figura scomoda in un momento molto delicato della storia della banca. Nell’audizione tenutasi la scorsa settimana con la commissionementare che si occupa del caso ...

