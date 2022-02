Dalla transizione energetica ai meccanismi che muovono la finanza: su SkyTg 24 lo speciale a puntate dedicato al cambiamento climatico (Di lunedì 14 febbraio 2022) A novembre si è conclusa la COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Un negoziato complesso che è riuscito in parte a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma che va letto per quello che è, solo una parte di un processo lungo e ricco di complessità. Sky TG24 vuole raccontare questa complessità con Impact – Soluzioni per una crisi, un approfondimento in sei puntate in onda da martedì 15 febbraio alle 20.40 e disponibile on demand. Curato e condotto da Daniele Moretti, con la partecipazione dello scienziato Stefano Pogutz, Direttore Full-Time MBA, di SDA Bocconi School of Management e la collaborazione scientifica di Stefano Caserini, professore di mitigazione del Climate Change del Politecnico di Milano, Impact – Soluzioni per una crisi prova a rileggere in controluce la negoziazione sul cambiamento climatico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) A novembre si è conclusa la COP26, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Un negoziato complesso che è riuscito in parte a raggiungere gli obiettivi prefissati, ma che va letto per quello che è, solo una parte di un processo lungo e ricco di complessità. Sky TG24 vuole raccontare questa complessità con Impact – Soluzioni per una crisi, un approfondimento in seiin onda da martedì 15 febbraio alle 20.40 e disponibile on demand. Curato e condotto da Daniele Moretti, con la partecipazione dello scienziato Stefano Pogutz, Direttore Full-Time MBA, di SDA Bocconi School of Management e la collaborazione scientifica di Stefano Caserini, professore di mitigazione del Climate Change del Politecnico di Milano, Impact – Soluzioni per una crisi prova a rileggere in controluce la negoziazione sul, ...

