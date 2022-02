Dal gommone di Lampedusa alle Bmw di lusso: le migranti “influencer” ormai fanno tour in Europa (video) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima pubblicano su TikTok il video della traversata del Mediterraneo sul gommone a ritmo di rap. E poi i selfie ‘glamour’ in giro per l’Europa a bordo di lussuose Bmw dopo lo sbarco a Lampedusa dello scorso novembre. È la bravata di due giovanissime influencer tunisine. Che, per incassare like e nuovi follower, si fanno beffa del dramma dell’immigrazione con il suo carico di morte. E delle migliaia di disperati in balìa degli scafisti. La notizia dei video della traversata, già denunciata in Italia dal centrodestra e dalla stampa, oggi rimbalza sui quotidiani internazionali. Destando nuove polemiche e sdegno. Che si aggiungono all’imbarazzo del Viminale. Su TikTok il video della traversata Loro sono Sabee al Saidi, 18 anni, e Chaima Ben Mahmoude, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prima pubblicano su TikTok ildella traversata del Mediterraneo sula ritmo di rap. E poi i selfie ‘glamour’ in giro per l’a bordo di lussuose Bmw dopo lo sbarco adello scorso novembre. È la bravata di due giovanissimetunisine. Che, per incassare like e nuovi follower, sibeffa del dramma dell’immigrazione con il suo carico di morte. E delle migliaia di disperati in balìa degli scafisti. La notizia deidella traversata, già denunciata in Italia dal centrodestra e dalla stampa, oggi rimbalza sui quotidiani internazionali. Destando nuove polemiche e sdegno. Che si aggiungono all’imbarazzo del Viminale. Su TikTok ildella traversata Loro sono Sabee al Saidi, 18 anni, e Chaima Ben Mahmoude, ...

