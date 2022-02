Da Scarlett Johansson a Schwarzenegger | gli spot più belli del Super Bowl 53 – Il video

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Un gran numero dicostellati di star è finita sulLVI mentre la partita tra i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams si concludeva con la vittoria all’ultimo respiro dei “padroni di casa”. Glipubblicitari di alcune delle più grandi aziende del mondo hanno illuminato gli schermi TV per quello che è probabilmente il giorno più importante per la pubblicità dell’anno: Il Guardian ne ha selezionati alcuni tra i migliori. Le criptovalute hanno giocato la parte del leone. Ma la cura particolare è stata quella delle canzoni: nelle pubblicità sono risuonate le note della romantica “Stuck On You” di Richie, per promuovere l’ultimo modello di una macchina, la sentimentale “It’s Not Unusual” di Tom Jones,. E ancora: “Total Eclipse of The Heart” di Bonnie Tyler e Frank Sinatra, con “Fly me to the Moon”. ...

Advertising

Il canale che trasmetterà il Super Bowl è la NBC, gli spot pubblicitari sono i più cari della storia: quasi 6 milioni di euro per 30 secondi di pubblicità, con(Alexa), Serena ...