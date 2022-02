Advertising

vivereitalia : Da Moto Guzzi le prime novità dell'anno - Italpress : Da Moto Guzzi le prime novità dell’anno - Massimomoto : MOTO GUZZI V7 PASSAGGIO GARANZIA TAGLIANDO INCLUSI 7.890 € - motopodmartin : @RichieClarke33 Moto Guzzi V100 Mandello - Carolinewhite40 : RT @Carolinewhite40: #Vintage #motocycle #guzzy 1960 italien Moto Guzzi Lodola Gran Turismo -

Ultime Notizie dalla rete : Moto Guzzi

La Provincia

MANDELLO DEL LARIO - L'ultima generazione diV7 entra nel 2022 proponendo due nuove accattivanti colorazioni per la versione Stone, la più essenziale e dai contenuti contemporanei. Spinta dal motore di 850 cc e 65 CV, più confortevole,...Rilasciati dal Comune i permessi per la prima fase dei lavori alla sede dellaa Mandello La ristrutturazione può partire: si amplia l'area produttiva, nuova mensa e sala conferenze MANDELLO - Tutto pronto per l'apertura del cantiere alla fabbrica della: ...Debutta lo speciale allestimento "Guardia d'onore" Lanciata nella primavera del 2021 e subito accolta con grande entusiasmo, tanto da risultare proprio nell’anno del Centenario Moto Guzzi una delle ...MANDELLO DEL LARIO (ITALPRESS) – L’ultima generazione di Moto Guzzi V7 entra nel 2022 proponendo due nuove accattivanti colorazioni per la versione Stone, la più essenziale e dai contenuti ...