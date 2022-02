Da Medvedev ad Alcaraz | i leoncini scaldano i motori | mentre Djokovic si suicida…

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Come stanno gli aspiranti stregoni, i pretendenti all'eredità dei Fab Four? In attesa delle nuove zampate sulla terra rossa del numero 6 del mondo, Matteo Berrettini, il numero 10, Jannik Sinner, sta ...

I limiti tecnici ci sono. Credo che lui li conosca. Per questo ha lasciato Piatti. Magnus Norman coach più adatto di Bec…

Daniilsi sta leccando le ferite dopo la nuova bocciatura contro Rafa Nadal nelle finali ... Mentre Carlosè rientrato ai box per una nuova verniciatina di umiltà da parte di coach Juan ...A me sembra che Tsitsipas, Zverev,, Shapovalov,, forse anche Aliassime, abbiano doti complessivamente superiori a quelle di Sinner'. Per Scanagatta però ora Sinner non può sbagliare ...su tutti quello di Felix Auger-Aliassime e Carlos Alcaraz. Nell’edizione 2021, la prima disputata a Torino, fu Alexander Zverev a conquistare il trofeo con un perentorio 6-4 6-4 nella finale contro il ...Alcaraz e Murray. Ha giocato 13 nuovi tornei, più la Davis Cup: significa che quest’anno sarà meno impreparato. Inoltre ha battuto tre top 10: Rublev, Ruud e Hurkacz e ha perso dai super top: Djokovic ...