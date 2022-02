Da Mammucari alla Zanicchi: se il politicamente corretto gode del fraintendimento (Di lunedì 14 febbraio 2022) Al grido di "sessista" e "transfobico" sono stati messi alla gogna Mammucari e Zanicchi ma era solo una bolla di sapone creata ad hoc dai social Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Al grido di "sessista" e "transfobico" sono stati messigognama era solo una bolla di sapone creata ad hoc dai social

Advertising

MaleEQualeShow : Flavia Vento. Tutti le hanno sempre dato della stupida e per acquario si riferisce alla teca del programma Libero c… - leonardogazzola : @_belenna_ Dimenticatevi questo viso. In 3 mesi #Belen è riuscita a farsi gonfiare ancora di più le labra. IL viso… - AnnaMancini81 : Le Iene diretta 9 febbraio: Belen Rodriguez e Teo Mammucari alla conduzione - CIAfra73 : Belen Rodriguez approda alla conduzione de #leiene (con Mammucari): le sue parole - flamanc24 : RT @IlContiAndrea: Si rinnova #LeIene, da domani su Italia Uno in prima serata, con alla conduzione Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Ci sar… -