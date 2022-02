Da “La fabbrica di cioccolato” a “The Good Doctor” | buon compleanno Freddie Highmore

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Oggi è conosciuto soprattutto per The, dove interpreta il protagonista, ma i più attenti avranno già riconosciutodai tempi de Ladi. Classe 1992, l’attore britannico ha iniziato a recitare sin da bambino e ha dato prova del suo talento in Neverland – Un sogno per la vita. Essendo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.